Settore Giovanile, vittoria per l’Under 18, sconfitta per l’Under 17

L’Under 18 di Luigi Della Rocca parte bene in campionato, battendo 4–1 il Torino, nel posticipo di oggi pomeriggio. A segno due volte Gattor, dopo l’autogol del granata Zaia, ad aprire e chiudere il tabellino dei marcatori del primo tempo in appena sette minuti; nella ripresa, il colpo di testa di Tordiglione permette si siglare il poker, seguito dalla seconda autorete di giornata a opera di Zilio dopo una carambola in area. Nel finale, Pessina para un rigore a Bonadiman.