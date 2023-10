Settore giovanile: impresa Under 18 che passa a Milano contro l’Inter

1 di 4 Show Under 18

Bella vittoria dell’Under 18 di Luigi Della Rocca, che si conferma imbattuta in casa dell’Inter. 2-1 il risultato finale grazie alla doppietta del solito Tordiglione, salito così a 7 gol nelle prime quattro giornate di campionato. I tre punti odierni, poi, valgono il primo posto in solitaria a 10 tasselli, frutto degli altri successi contro Torino e Genoa, e del pareggio casalingo contro la Lazio.