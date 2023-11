Settore Giovanile – Il programma del weekend

Nell’ormai prossimo fine settimana tornano in campo Under 16 e Under 15, mentre osserva un turno di riposo il campionato Under 18 , che va di pari passo alla Primavera 1 TIM.

L’Under 17 di Denis Biavati, domenica alle 15 presso il centro sportivo “Cavina”, accoglie il Sassuolo, nella gara valida per la 10^ Giornata di Girone A. Dopo il bel successo in casa del Napoli – con i primi sigilli personali in campionato di Fiaschi, Tsioungaris, Negri e Saputo – i rossoblù sono saliti al 2° posto in classifica a 14 punti. Alla stessa altezza, i neroverdi – accompagnati anche da Parma e Torino – vincenti contro il Pisa. Dopo la gara, il portiere classe 2008, Renato Widmer D’Autilia, si aggregherà all’Italia Under 16 di Daniele Zoratto per una doppia amichevole contro la Repubblica Ceca, in programma martedì 21 (ore 15) e giovedì 23 novembre (ore 11) al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI).