Settore Giovanile, il programma del weekend

1 di 3 Under 18

L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domenica alle 11 presso il centro sportivo “Biavati”, aspetta la Lazio, nella gara valida per la 3^ Giornata di campionato. Inizio spumeggiante, quello dei rossoblù, che comandano la classifica a 6 punti – insieme all’Hellas Verona – e contano già 9 reti segnate. Inoltre, da inizio stagione si è vista promuovere in Primavera Nesi e Lai, utilizzati da Vigiani nei Trentaduesimi di Coppa. I biancocelesti arrivano sotto le Due Torri con un ko e un successo, rispettivamente con Milan ed Empoli.