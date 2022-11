L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domenica alle 14.30 presso il Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), accoglie il Sassuolo, nella gara valida per la 10^ Giornata di Girone A. Trascorso il weekend di riposo, i rossoblù si presentano alla gara con il 5-2 inflitto alla Lazio e il buon 3° posto a 14 punti; neroverdi, invece, a -5 in classifica e in campo a una ventina di giorni di distanza.