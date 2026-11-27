Il programma del fine settimana
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Agonistica e attività di base
ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE UNDER 18 (13a Giornata): Cesena-Bologna – domenica ore 12 – “Romagna Centro” di Cesena (FC)UNDER 17 (11a Giornata): Cremonese-Bologna – domenica ore 15 – Centro Sportivo “G. Arvedi” di Cremona
ATTIVITÀ DI BASE MASCHILE UNDER 14 (9a Giornata): Bologna-Carpi – domani ore 16.30 – Campo Sportivo “M. Barbieri” di Anzola dell’Emilia (BO)UNDER 14 C5 (Campionato): Bologna-Mezzano – mercoledì 2/12 ore 18.15 – CUSB, Palestra “Record” di BolognaUNDER 13 (9a Giornata): Bologna-Ravenna – domenica ore 10 – Campo Sportivo “M. Barbieri” di Anzola dell’Emilia (BO)UNDER 12B (Campionato): Real San Pietro-Bologna – domani ore 16 – Campo Sportivo “Bulgarelli” di San Pietro in Casale (BO)UNDER 11 – Viesse Cup – da oggi a domenica – Centro Sportivo “Micri” di Pomigliano d’Arco (NA)
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