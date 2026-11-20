Gli appuntamenti del fine settimana (fonte Bologna Fc)
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Agonistica
ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE UNDER 18 (12a Giornata): Bologna-Roma – domenica ore 12 – “Granarolo Youth Center” di Crespellano (BO)UNDER 17 (10a Giornata): Bologna-Pisa – domenica ore 15 – Stadio “P. Zucchini” di Budrio (BO)UNDER 16 (10a Giornata): Modena-Bologna – domenica ore 16.30 – Campo Antistadio Sintetico di Nonantola (MO)UNDER 15 (10a Giornata): Modena-Bologna – domenica ore 14 – Campo Antistadio Sintetico di Nonantola (MO)
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