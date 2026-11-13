Il programma del fine settimana (fonte Bologna Fc)
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Agonistica
ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE UNDER 18 (11a Giornata): Bologna-Torino – domenica ore 15 – “Granarolo Youth Center” di Crespellano (BO)UNDER 17 (9a Giornata): Juventus-Bologna – domenica ore 15:45 – Campo “Ale e Ricky” di Vinoto (TO)UNDER 16 (9a Giornata): Bologna-Juventus – domenica ore 17 – Campo “Enrico Filippetti” di Zola Predosa (BO)UNDER 15 (9a Giornata): Bologna-Juventus – domenica ore 15 – Campo “Enrico Filippetti” di Zola Predosa (BO)
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