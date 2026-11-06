Gli appuntamenti del fine settimana (fonte Bologna Fc)
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Agonistica
ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE UNDER 18 (10a Giornata): Genoa-Bologna – domenica ore 15 – Campo “Begato 9” di Genova (GE) UNDER 16 (8a Giornata): Virtus Entella-Bologna – domenica ore 13 – Campo “Angelo Daneri” di Chiavari (GE) UNDER 15 (8a Giornata): Virtus Entella-Bologna – domenica ore 13 – Campo “San Quirico” di Carasco (GE)
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