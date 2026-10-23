Il programma del fine settimana (fonte Bologna Fc)
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Agonistica
ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE UNDER 18 (8a Giornata): Hellas Verona-Bologna – domenica ore 12 – Antistadio “G. Tavellin” di VeronaUNDER 17 (7a Giornata): Sampdoria-Bologna – mercoledì 4/11 ore 15 – Centro Sportivo “Tre Campanili” di Bogliasco (GE)UNDER 16 (7a Giornata): Bologna-Genoa – domenica ore 15.45 – Centro Sportivo E. Filippetti” di Zola Predosa (BO)UNDER 15 (7a Giornata): Bologna-Genoa – domenica ore 13.45 – Centro Sportivo E. Filippetti” di Zola Predosa (BO)
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