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CONFERMATI GLI UOMINI DI SABATO SCORSO?

Dopo un ultimo sabato dal finale decisamente amaro, il Bologna spera ora di addolcire i suoi tifosi, cercando di trovare la seconda vittoria di fila in trasferta, fondamentale visto l'andamento casalingo avuto fino ad ora. L'avversario non è però certamente dei più facili, ed è il Cagliari di Pisacane, reduce dalla disfatta di Monza e volenteroso di riscatto dopo un inizio di campionato sorprendente. Palladino si appresta a cambiare poco della formazione scesa in campo contro l'Inter. Nell'ormai solito 3-4-3, dovrebbe essere riconfermato tra i pali Skorupski, il quale sembra aver superato Pessina nelle gerarchie. In difesa ci si appresta a rivedere il terzetto che tanto bene ha fatto nel primo tempo contro i campioni d'Italia, con Casale al centro, e Darmian e Theate, che ha recuperato dal piccolo fastidio subito nell'ultima di campionato, come braccetti rispettivamente di destra e di sinistra. Stesso discorso per il centrocampo, con Miranda e Zortea confermatissimi sugli esterni, in appoggio a Pobega e capitan Ferguson in mediana. L'unico cambio dovrebbe risultare in attacco dove, davanti ai soliti Bernardeschi e Cambiaghi, ci potrebbe essere dal primo minuto Jens Odgaard. Pisacane dovrebbe optare invece per un 4-3-2-1 con Mina e Rodriguez a guidare la difesa, Romano come perno di centrocampo assieme ad Adopo, e il "bomber" Maldini dietro Mendy.

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