Da qualche giorno si parla dei possibili interventi in entrata per quanto riguarda il mercato di gennaio del Bologna. Tra le opzioni per rinforzare la rosa è stato fatto anche il nome di Michele Di Gregorio, ex portiere della Juve e oggi in prestito al Bournemouth.

Il collegamento con Raffaele Palladino è semplice, sono stati assieme a Monza, così come è facile accostare un portiere al club rossoblù dopo gli errori di Skorupski e Pessina in questo avvio di stagione. Il legame tra gli ex giocatori del Monza e l'attuale tecnico del Bologna è forte, ma questo non significa in automatico che Di Gregorio si vestirà di rossoblù a gennaio. Così il portiere ieri sera, dopo Bournemouth-Milan, a Sky: "Al Bologna da Palladino?Abbiamo un buon rapporto con il mister, ma non significa niente, noi ex giocatori del Monza siamo molto affezionati al nostro ex allenatore".