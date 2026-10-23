Jens Odgaard potrebbe partire titolare al centro dell’attacco del Bologna contro il Cagliari, complice l’assenza di Piccoli. Il danese rappresenta un’alternativa a Dovbyk, ancora alla ricerca della migliore condizione, ed Enem, che deve maturare ulteriore esperienza. A favorirne la candidatura ci sono anche i precedenti in Sardegna: un gol e un assist nelle ultime due vittorie rossoblù.

Palladino sembra orientato a confermare Skorupski in porta e Darmian in difesa. Casale è in pole per una maglia dal primo minuto, con Theate a sinistra: Heggem rischia quindi un’altra panchina. A centrocampo dovrebbero essere confermati Ferguson e Pobega, affiancati da Zortea e Miranda sulle fasce. Con Orsolini infortunato, Bernardeschi e Cambiaghi restano i favoriti per completare l’attacco, rispettivamente a destra e a sinistra. Se Odgaard venisse impiegato da centravanti, Mbangula sarebbe l’unica alternativa di ruolo sulle ali. Per il danese, appena rientrato dall’infortunio, Cagliari potrebbe rappresentare l’occasione per rilanciarsi.