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Michele Di Gregorio

Il Bologna continua a guardarsi attorno. Dopo un avvio di stagione che ha messo in chiaro diverse lacune, la società guarda già alla finestra di gennaio per riempire i vuoti lasciati dal mercato estivo.

Tramite X, Nicolò Schira nella giornata di ieri aveva annunciato che i rossoblù sarebbero piombati su un portiere, un difensore e un centrocampista. Oggi sono stati rivelati i possibili nomi osservati da Sartori. Il primo è il portiere del Bournemouth, Michele Di Gregorio. Il portiere classe 1997 è ancora di proprietà della Juventus e finora ha collezionato una sola presenza in Inghilterra. Il Bologna, dice Schira, ha già aperto i dialoghi con il club bianconero per esplorare le possibili condizioni dell'affare.

Intanto, se l'acquisto andasse in porto, Di Gregorio ritroverebbe Palladino, già avuto ai tempi del Monza, con cui nella stagione 2023/24 ottenne 12 clean sheet in 33 partite.

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