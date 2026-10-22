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Secondo utile consecutivo

L’Assemblea degli Azionisti di Bologna F.C. 1909 SpA, riunitasi oggi, ha approvato all’unanimità il bilancio chiuso al 30 giugno 2026 e nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Il risultato annuale fa rilevare un utile di euro 17,2 milioni ed è il secondo utile consecutivo dopo l’esercizio precedente; a tale risultato hanno contribuito la partecipazione alla Europa League ed alla Supercoppa Italiana e la transazione che ha concluso il contenzioso aperto con IMG sulla assegnazione dei diritti televisivi esteri dalla stagione 2008/09 alla stagione 2017/18.

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