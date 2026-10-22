La conferenza stampa del mister rossoblù

Manuel Minguzzi
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VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

La scelta dell'attaccante

Quattro punti in tre partite da quando c'è lui, ma anche la necessità di uscire da una posizione di classifica deficitaria e che oggi vede il Bologna con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Dopo la sconfitta interna con l'Inter, la nona in campionato nell'anno solare, i rossoblù saranno di scena a Cagliari sabato pomeriggio. Queste le parole di Raffaele Palladino: "Chi in pole tra Dovbyk ed Enem? Hanno caratteristiche diverse. Artem è un giocatore d’area, Enem lega il gioco. Poi c’è anche Odgaard. Vorrei che tutti e tre credano di essere titolari sabato. Abbiamo provato varie soluzioni perché senza Piccoli perdiamo determinate caratteristiche. Infortuni? Alzare l’intensità con una metodologia diversa può portare a qualche infortunio. I nostri assenti hanno avuto però cose di poco conto e risolvibili in tre settimane”

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27

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