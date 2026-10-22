Per ora un vero e proprio summit di mercato tra allenatore e dirigenza non c'è stato, la massima concentrazione è sul campo vista la posizione deficitaria di classifica, ma i confronti sono quotidiani e le prossime quattro partite diranno se il Bologna potrà risollevarsi prima della sosta.

Certamente, però, le dinamiche stanno cambiando con l'arrivo di Raffaele Palladino anche se Martin Vitik fino a qui non ha giocato nemmeno un minuto, soprattutto ora che con il nuovo tecnico si è passati alla difesa a tre. Per ora, nemmeno Helland ed Heggem stanno trovando continuità dato che l'arrivo di Darmian ha sparigliato le carte e l'ex Inter ha giocato titolare da braccetto di destra sia con il Lecce sia con l'Inter. In fascia, invece, è rimasto Zortea con l'infortunio di Holm ed è possibile che a gennaio il Bologna possa guardare al mercato per un braccetto o un esterno. E Vitik? Potrebbe essere ceduto per evitare un ulteriore deprezzamento. Un anno fa era arrivato a Bologna per 11 milioni di euro più bonus.