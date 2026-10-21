I voti dei bianconeri sconfitti a Sofia

Redazione TuttoBolognaWeb
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BELLO 5

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Sicuramente non è uno scorer come Frazier o Carr, ma uno 0/4 dal campo e 0 punti sono numeri complessi anche per lui. Ci mette della fisicità in difesa, poi Mumbrù non lo inserisce più nel secondo tempo. 0 punti e 3 rimbalzi in 11'

Hapoel Ibi Tel Aviv v Virtus Bologna - Euroleague 2026/2027

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