'A caccia di un altro Freuler' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio. Il Bologna cerca un centrocampista per gennaio, dopo non averlo fatto in estate quando sarebbe stato necessario.

Sono tre i motivi per il quale il Bologna non ha prelevato un centrocampista in estate. Il primo è che Domenico Tedesco aveva deciso di puntare su Oussama El Azzouzi, il secondo a causa del modulo, ovvero il 4-3-3, e la necessità di avere più una mezzala che un mediano centrale (da qui la rinuncia a Romano), infine i costi elevati di Remo Freuler, che aveva rivisitato le sue cifre ma rimanendo comunque su una asticella alta per il club rossoblù. Poi, c'è un altro retroscena svelato oggi dal Cor Sport. Nella trattativa che ha portato Rowe all'Atalanta, il Bologna aveva provato a giocare la carta De Roon, ma si è inserito Gasperini e se lo è portato a Roma. Fatto sta che oggi serve un rinforzo in mediana, perché dietro Ferguson e Pobega si è visto poco. Moro si è smarrito, Amondarain è una mezzala e Libra un mediano di attacco. L'unico che aveva fatto vedere cose discrete era stato El Azzouzi prima dell'infortunio.