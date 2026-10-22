'Sei bomber diversi, ma è troppo poco: ora tocca a Cambiaghi' scrive oggi Gazzetta dello Sport. Sei giocatori sono andati in rete per il Bologna, ma la produzione resta insufficiente e all'appello manca Niccolò Cambiaghi, sottolinea Matteo Dalla Vite.

L'ala azzurra è a secco dal 10 gennaio e Palladino chiede uno sforzo in più. Cambiaghi ha sempre ottenuto buoni voti in pagella, ha prodotto corse, dribbling e assist, ma in zona gol non ha gonfiato la rete. Lui non è un bomber, ma in carriera ha dimostrato di saper segnare se si prendono in considerazione i 7 gol siglati con la maglia dell'Empoli nel 2022/2023. Oggi, invece, il digiuno è di 285 giorni, infatti l'ultimo gol risulta quello di Como in riva al lago. Si parla di campionato, perché in Europa League aveva segnato la rete decisiva a Roma negli ottavi di finale. Per Palladino resta insostituibile e intoccabile, come lo era stato per Tedesco, infatti anche per questo motivo il Bologna ha lasciato partire Rowe dato che l'inglese in avvio di stagione era rimasto chiuso da Cambia.