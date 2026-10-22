Prima pagina del Corriere dello Sport Stadio oggi dedicata a Tommaso Pobega col titolo: 'Pobega ne ha di più'. Dieci tiri in porta per il mediano, è lo specialista del Bologna.

Il gol all'Inter ha messo in evidenza tutte le caratteristiche principali di Pobega, strappo palla al piede e conclusione verso la porta, in un primo tempo da dominatore. Non solo tackle e pressing, Tommy ha stregato Palladino anche con gli inserimenti. 'Ci ha pensato Tommaso Pobega, specialista degli inserimenti, a spezzare il monopolio dei gol degli attaccanti del Bologna' sottolinea oggi Dario Cervellati. Infatti, fino a sabato nel Bologna aveva segnato solo gli avanti. Tommaso è il mediano più offensivo e fino a qui ha collezionato dieci tiri in porta con un xG personale di 1.41. Adesso la sfida è confermare i segnali positivi visti nel primo tempo contro la capolista, ma Pobega si era già guadagnato la fiducia di Tedesco e ora ha fatto altrettanto con Palladino. Prossimo appuntamento a Cagliari, dove dovrà confermarsi su questi livelli.