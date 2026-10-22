Le parole dell'attaccante della Primavera rossoblù
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Sogno la prima squadra
Così Luca Lo Monaco, attaccante della Primavera rossoblù allenata da Morrone, in una intervista al Resto del Carlino: “Questo è stato un anno molto importante, ricco di soddisfazioni ed emozioni. Tante cose mi hanno formato. Questo avvio di campionato è andato piuttosto bene, ma non dobbiamo accontentarci. L’obiettivo è fare bene e puntare in alto. Serve fare tutto con calma, piano piano per provare a fare qualcosa di grande. Il mio obiettivo? Esordire qui con il Bologna in prima squadra”.
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