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Sogno la prima squadra

Così Luca Lo Monaco, attaccante della Primavera rossoblù allenata da Morrone, in una intervista al Resto del Carlino: “Questo è stato un anno molto importante, ricco di soddisfazioni ed emozioni. Tante cose mi hanno formato. Questo avvio di campionato è andato piuttosto bene, ma non dobbiamo accontentarci. L’obiettivo è fare bene e puntare in alto. Serve fare tutto con calma, piano piano per provare a fare qualcosa di grande. Il mio obiettivo? Esordire qui con il Bologna in prima squadra”.

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