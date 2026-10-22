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Il ballottaggio

Il Bologna si sta preparando alla gara contro il Cagliari. I rossoblù, reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro l'Inter, devono reagire, ripartendo dal buon primo tempo visto contro i nerazzurri e andando in Sardegna con grinta e carattere, alla ricerca della vittoria.

Palladino, però, dovrà fare a meno di due giocatori per pesanti infortuni: infatti, oltre a quello di Orsolini, out già da due settimane, si è aggiunto anche l'infortunio di Piccoli, che resterà fuori per almeno tre settimane. A Cagliari, perciò, sarà possibile vedere dal primo minuto uno tra Enem, Dovbyk e Odgaard. Con l'olandese leggermente avanti, visto che è stato lui a subentrare al 30' al posto dell'ex Fiorentina. In conferenza stampa, però, Palladino non ha sciolto nessun dubbio, lasciando il ballottaggio più che mai aperto: «Sono in pole tutti e tre. Dovbyk è un giocatore d’area, Enem attacca la profondità e occupa l’area, Odgaard ha caratteristiche che, se vogliamo fare un certo tipo di partita, possono tornarci utili. Visto che abbiamo fuori Piccoli, voglio che tutti e tre possano sentirsi importanti per il successo di questa partita».

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