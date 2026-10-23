Il Bologna ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2026 con un utile record di 17,2 milioni di euro, superando i quasi 14 milioni dell’anno precedente. Il risultato è stato sostenuto dagli introiti di Europa League e Supercoppa Italiana, oltre che dalla transazione relativa al contenzioso sui diritti televisivi esteri. I ricavi complessivi hanno superato i 210 milioni, contro costi di 186,8 milioni, a cui si aggiungono oneri e imposte.

L’utile è stato destinato a riserve in vista di un bilancio 2026-27 previsto in perdita per l’assenza delle coppe europee, nonostante le plusvalenze di Castro e Lucumi. Il costo del lavoro è salito a 92,5 milioni, mentre il patrimonio netto ha raggiunto i 51,7 milioni. La posizione finanziaria netta resta negativa per 26,7 milioni. Novità anche nell’organigramma: Claudio Fenucci assume il ruolo di vicepresidente, mantenendo l’incarico di amministratore delegato, mentre Joey Saputo resta presidente. Confermati nel consiglio di amministrazione Joe Marsilii e Anthony Rizza; esce invece Luca Bergamini, entrato nello staff di Giovanni Malagò in Figc. Confermato anche il collegio sindacale.