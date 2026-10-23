Il Bologna si affida alla leadership di Lewis Ferguson per risalire la classifica, scrive la Gazzetta dello Sport. Palladino chiede alla squadra fame e determinazione già dalla trasferta di Cagliari, senza cercare alibi nella condizione atletica o nel tempo ancora a disposizione: ogni partita deve essere affrontata come fosse l’ultima.

In questo percorso, Ferguson è un punto fermo, fondamentale sia nella costruzione del gioco sia nella fase difensiva. Palladino gli ha affidato compiti da regista per compensare il vuoto lasciato da Freuler, mentre Moro ed El Azzouzi cercano maggiore continuità e il giovane Amondarain deve ancora maturare. Un nuovo adattamento per lo scozzese, già impiegato in diverse posizioni nelle precedenti gestioni.

I numeri confermano la sua centralità: sette partite intere con il Bologna e quattro quasi complete con la Scozia, con una precisione nei passaggi del 93%. Capitano in assenza di De Silvestri e Orsolini, Ferguson è chiamato soprattutto a dare ordine e ritmo, con minori responsabilità realizzative. La sensazione è che abbia ritrovato il rendimento precedente all’infortunio, tornando a essere il motore del centrocampo rossoblù.