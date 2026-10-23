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Precedenti

Sono 40 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Sardegna: 18 vittorie rossoblù (ultima 2-1, Serie A 2023/24), 14 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2017/18) e 8 successi emiliani (ultimo 0-2, Serie A 2025/26). Nessun pareggio tra Cagliari e Bologna in Sardegna dalla stagione 2017/18: in quell’occasione risultato finale di 0-0 in Serie A. Da allora 7 sfide all’Unipol Domus, con 5 vittorie sarde e 2 emiliane.

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