Gli uomini scelti da Palladino per la trasferta di Cagliari
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per domani. Assenti gli infortunati Emil Holm, Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli.
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard.
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