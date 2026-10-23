Gli uomini scelti da Palladino per la trasferta di Cagliari

Redazione TuttoBolognaWeb
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VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per domani. Assenti gli infortunati Emil Holm, Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard.

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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