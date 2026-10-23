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L'ULTIMA SETTIMANA VISSUTA DAGLI ISOLANI

L'allenatore dei sardi ha svolto nella giornata di oggi la conferenza stampa prepartita in vista della partita di sabato contro i rossoblù. Il Cagliari arriva alla sfida dalla cocente sconfitta di Monza, terminata con il risultato di 4 a 0 per i brianzoli. Ed è proprio dell'ultima settimana vissuta dai padroni di casa che ha voluto parlare: "Mi avete visto voi arrabbiato perchè è stata una partita che non avevamo mai fatto. Perdere non fa piacere e non si può provare gioia, ora vanno corretti i comportamenti che abbiamo visto."

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