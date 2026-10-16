Gli appuntamenti del fine settimana (fonte Bologna Fc)

Redazione TuttoBolognaWeb

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Agonistica

ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE UNDER 18 (7a Giornata): Bologna-Milan – domenica ore 15 – “Granarolo Youth Center” di Crespellano (BO)UNDER 17 (6a Giornata): Bologna-Genoa – domenica ore 15 – Stadio “P. Zucchini” di Budrio (BO)UNDER 16 (6a Giornata): Sampdoria-Bologna – domenica ore 17.30 – Campo Sportivo “R. Garrone” di Bogliasco (GE)UNDER 15 (6a Giornata): Sampdoria-Bologna – domenica ore 15 – Campo sportivo “R. Garrone” di Bogliasco (GE)

settore giovanile bologna

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