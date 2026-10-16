L'ultima vittoria in casa, risale al 12 aprile. Palladino sa che serve aggiornare questo dato e proverà a farlo contro l'Inter di Chivu e senza Lautaro.

Dal lontano 9 novembre scorso, quando il Bologna batteva il Napoli toccando per poche ore la vetta della classifica, le cose oggi sono cambiate drasticamente. Il bilancio casalingo successivo alla gara contro i partenopei recita 9 sconfitte e tre pareggi. Con la nuova stagione, il trend non è cambiato. Il ko contro la Lazio all'esordio, il pareggio, in rimonta, con il Sassuolo e la vittoria sfumata all'ultimo con il Torino hanno fissato a zero le vittorie casalinghe di questo campionato. Come detto anche da Palladino: «È un aspetto che dovremo ritrovare». La vittoria in casa manca da ormai un'anno, se il Bologna vuole rilanciarsi deve cambiare passo. Con L'Inter sarà difficile, seppur reduce dalla sconfitta in Champions e dall'infortunio del loro capitano. Dall'Ara per i nerazzurri è stato uno stadio che gli è costato caro in più occasioni, ma il Bologna di oggi pare essere lontano dal Bologna che li sconfisse davanti ai propri tifosi. Nonostante tutto ciò il publico sarà presente, ora tocca a Palladino e ai suoi ragazzi cambiare il passo.