Artem Dovbyk vuole recuperare terreno e prendersi il Bologna. L’attaccante ucraino ha rinunciato alla convocazione in nazionale per lavorare a Casteldebole durante la sosta, seguendo una preparazione personalizzata con Palladino. I progressi fisici sembrano esserci, ma dovranno essere confermati sul campo dopo i problemi che ne hanno condizionato il rendimento già dalla scorsa stagione.

Intanto, la concorrenza in attacco è aumentata con l’ascesa di Jay Enem, decisivo nella vittoria di Lecce. La scelta di preferire l’olandese a Dovbyk sarebbe stata soprattutto tattica: Palladino lo avrebbe ritenuto più adatto al confronto fisico con Siebert. La fiducia dell’allenatore nell’ucraino resta comunque alta e, a parità di condizione, l’ex Roma rimane la prima scelta per il ruolo di centravanti.

Il Bologna aveva puntato su Dovbyk conoscendone le difficoltà fisiche, volendolo nell’operazione che ha portato Castro alla Roma. Il prolungarsi del recupero ha poi spinto il club ad acquistare Piccoli come alternativa, mentre Enem si è guadagnato spazio nelle gerarchie. Tre attaccanti con caratteristiche differenti, che permetteranno a Palladino di scegliere in funzione dell’avversario e della partita da affrontare.