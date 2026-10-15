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Dall'Under 13 in poi

Queste le parole di Marco Libra in una intervista realizzata poco fa a Radio Nettuno Bologna Uno da Frank Loreti. Il centrocampista italo-venezuelano è stato promosso in questa stagione in prima squadra. Questo il suo percorso in rossoblù: "Sono arrivato a Bologna nell'under 13, era il 2020, ormai sono diversi anni. Ho sempre fatto il mediano, play, mezzala, trequarti, poi negli ultimi anni ho capito di poter fare bene. L'anno scorso sono stato chiamato in Primavera e poi pure in nazionale. E' sempre un orgoglio rappresentare il paese in cui sono nato. Ci ho sempre creduto, perché se non ci credi non ce la fai".

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