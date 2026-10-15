E' oro la terza casacca del Bologna. Le indiscrezioni nei giorni scorsi hanno trovato conferma oggi, quando il club ha svelato sui social il third kit per la stagione 2026/2027. I testimonial sono Tommaso Pobega, Riccardo Orsolini, Artem Dovbyk e Jay Enem.

Il colore oro è protagonista di una divisa che richiama la storia e l’identità rossoblù attraverso elementi grafici che celebrano i 100 anni dello Stadio Renato Dall’Ara. Nello specifico il design della maglia, si caratterizza oltre che per la tonalità oro, anche per girocollo e bordi delle maniche blu, rifiniti da una sottile linea rossa. La stessa combinazione cromatica caratterizza gli inserti presenti sui fianchi, definendo un equilibrio visivo essenziale e riconoscibile. Sul fronte e sulle maniche, una grafica in rilievo tono su tono riproduce alcuni simboli del Club: un dettaglio dello stemma sociale, il motto WE ARE ONE e la sagoma della Torre di Maratona, elemento distintivo dello stadio e già protagonista delle altre divise della stagione 2026/27. Il richiamo allo Stadio Renato Dall’Ara si ritrova anche sui bordi delle maniche, dove, come per i kit home e away, un motivo tono su tono riproduce gli archi del porticato di via De Coubertin, ai piedi della Torre di Maratona. Infine, la silhouette della torre di Maratona è presente sul retrocollo.