'Il numero 1 dei problemi' è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport con un gioco di parole sulla situazione in porta. Pessina e Skorupski sotto pressione, ma Palladino attende risposte.

Sabato arriva l'Inter e ci sono altre 48 ore per effettuare una scelta: spazio al veterano o al giovane prospetto? Secondo il Cor Sport, ci sarà un confronto a Casteldebole con il tecnico per i due portieri: Palladino vuole capire come stanno vivendo il momento. Non sarà una scelta facile per l'allenatore, che a Lecce aveva scelto Pessina nonostante Lukasz avesse lavorato al Galli durante la sosta. Il problema, inoltre, è che nessuno dei due avrebbe dovuto giocare nel Bologna in questa stagione. In estate, infatti, il club aveva cercato Falcone e Provedel per sostituire Skorupski, e per Pessina c'era l'idea di mandarlo in prestito a giocare.