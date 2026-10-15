1 di 11 Prossima scheda 1 di 11

Bello 7

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Si mette in ritmo sin da subito dalla lunga distanza e costruisce la sua prima vera prestazione da protagonista in Virtus. La tecnica c'è, l'energia pure. Non ci sono solo i punti segnati, ma anche un'ottima difesa individuale. Chiude con 12 punti, 4 assist, una rubata e 11 di valutazione in soli 11'

1 di 11 Prossima scheda 1 di 11