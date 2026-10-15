Non solo la sconfitta con il Bruges, ma anche uno strascico importante. L'Inter arriva al Dall'Ara con una assenza rilevante: quella del capitano Lautaro Martinez.

L'attaccante nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia e sarà indisponibile per sabato contro il Bologna. Si parla di uno stop fino alla prossima sosta per le nazionali, più o meno come per Riccardo Orsolini. Di certo, una cattiva notizia per l'Inter, ma buona per il Bologna che non avrà un avversario scomodo.