Heggem fatica nella difesa a tre e rischia la panchina con l’Inter: Palladino valuta Casale, Darmian e Theate dall’avvio
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Torbjorn Heggem rischia di perdere il posto da titolare contro l’Inter. Dopo l’espulsione con la Norvegia e le prestazioni poco convincenti contro Torino e Lecce, il difensore appare lontano dai livelli della scorsa stagione. Tra le possibili cause ci sono i tanti impegni, la preparazione estiva iniziata in ritardo e il passaggio alla difesa a tre con Palladino, un cambiamento al quale il norvegese fatica ad adattarsi.
Il rientro di Theate potrebbe spingere Palladino a schierare una difesa composta dal belga, Casale e Darmian, lasciando Heggem inizialmente in panchina per la prima volta in stagione. Sarebbe una scelta tecnica significativa per un giocatore finora sempre titolare: l’allenatore vuole recuperarlo, ma nell’immediato darà spazio a chi offre maggiori garanzie.
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