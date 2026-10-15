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Al Dall'Ara a secco di gol

Dopo aver trovato la prima vittoria in campionato, il Bologna di Palladino sarà alle prese con il difficile match casalingo contro l’Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Brugge e arrivano al Dall’Ara più affaticati rispetto ai padroni di casa.

Non solo: l’Inter a Bologna dovrà fare a meno anche del proprio capitano. Lautaro Martínez ha infatti rimediato un “risentimento ai flessori della coscia sinistra”, come si legge nel comunicato del club nerazzurro. Un bel guaio per Chivu, che dunque dovrà fare a meno dell’argentino fino al rientro dalla prossima sosta per le nazionali.

Una perdita importante per la squadra milanese: Lautaro nella sua carriera ha segnato 5 gol contro il Bologna in 16 incontri, tutti a San Siro. Al Dall’Ara, invece, non ha mai trovato la rete e dunque non la troverà nemmeno nel prossimo impegno di sabato 17 ottobre.

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