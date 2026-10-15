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L'idea

In una settimana condita dalle tragiche notti europee delle italiane, il Bologna si appresta a preparare la sfida contro l’Inter di Chivu, reduce dalla sconfitta in Champions League per 3-4 contro il Club Brugge. In vista di tale impegno, Palladino potrebbe sorprendere con qualche scelta inaspettata dal primo minuto.

In particolare, l'allenatore potrebbe riaprire il ballottaggio per il ruolo di centravanti. Con Dovbyk ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, le gerarchie potrebbero cambiare anche grazie al gol di Enem, che ha regalato ai rossoblù la prima vittoria in campionato. L’olandese ha esordito in Serie A contro il Napoli, entrando all’82’, per poi subentrare a Piccoli al 62’ nell’ultima gara contro il Lecce, aumentando così il proprio minutaggio. Uno spezzone impreziosito dal gol vittoria su assist di Cambiaghi, con cui Enem ha dimostrato di poter rappresentare una risorsa interessante per Palladino.

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