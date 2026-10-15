Per ora solo una defezione in casa Bologna a due giorni dalla sfida di sabato contro l'Inter. Riccardo Orsolini non sarà della partita a causa della lesione muscolare rimediata a Lecce, mentre Odgaard, Theate e Mbangula sono rientrati nei giorni scorsi. Questo il comunicato del club: "A -2 da Bologna-Inter, la squadra ha svolto una seduta tattica a Casteldebole. Terapie per Riccardo Orsolini. Domani, vigilia di Bologna-Inter, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura alle 11. Raffaele Palladino sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 15:30 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli".