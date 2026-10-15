1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

I trofei vinti

Avvicinandoci alla prossima giornata di Serie A, la settima, diverse squadre torneranno in campo più affaticate, visti gli impegni nelle coppe europee. Tra queste c’è sicuramente anche il prossimo avversario del Bologna, l’Inter di Chivu, reduce dalla pesante sconfitta per 3-4 in Champions League contro il Club Brugge.

Di Champions e di Inter ne saprà sicuramente qualcosa il grande ex di sabato, Matteo Darmian. Il nuovo acquisto rossoblù non solo ha già debuttato, ma lo ha fatto da titolare, partendo dal 1’ come braccetto di destra nella sfida vinta per 1-2 dai bolognesi contro il Lecce. Ha dimostrato fin da subito una grande capacità di adattamento, oltre alla leadership e all’esperienza che forse mancavano in quel reparto. In nerazzurro, Darmian ha arricchito la sua bacheca aggiungendo, ai 4 trofei vinti con il Manchester United, ben 9 titoli dal 2020 al 2026: 3 scudetti (2020/21, 2023/24 e 2025/26), 3 Coppe Italia (2021/22, 2022/23 e 2025/26) e 3 Supercoppe italiane (2021/22, 2022/23 e 2023/24). Una bacheca decisamente impressionante, segno di aver fatto parte di un gruppo forte e imbattibile, in cui Darmian si è ritagliato un ruolo di grande spessore.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3