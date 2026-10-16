1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

I precedenti

Sono 158 i precedenti tra Bologna e Inter in Serie A: i nerazzurri guidano il bilancio con 76 successi contro i 44 dei rossoblu, con 38 pareggi a completare il quadro. Nelle ultime 9 partite giocate tra le due squadre in campionato regna un equilibrio perfetto: tre vittorie nerazzurre, tre successi del Bologna e tre pareggi. Nelle ultime 10 sfide di Serie A tra Inter e Bologna sono stati segnati 38 gol, 24 dei nerazzurri e 14 dei rossoblu.

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2