Il Bologna prepara la sfida con l’Inter senza Orsolini, fermo per circa 20 giorni, e Holm. Theate è tornato in gruppo e punta a riprendersi una maglia da titolare, mentre Bernardeschi dovrebbe sostituire il numero sette al fianco di Cambiaghi, alle spalle di Piccoli.

In difesa Darmian va verso la conferma come braccetto destro, grazie all’esperienza nel ruolo e alla conoscenza degli avversari. Al centro potrebbe trovare spazio Casale: dopo il rinnovo fino al 2028 con spalmatura dell’ingaggio, il difensore cerca il rilancio nel nuovo sistema di Palladino.