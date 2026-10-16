A Bologna sono rientrati alcuni giocatori dagli infortuni, e ora Palladino potrà contare su più rotazioni in vista della partita di sabato 17 ottobre, contro l'Inter campione d'Italia.

In settimana è tornato Odgaard, che rientrerà a gara in corso per far rifiatare Cambiaghi, come successo a Torino. Oltre al danese sono recuperati anche Mbangula e sopratutto Theate che tornerà a guidare la diesa dei rossoblù. Restano out Orsolini e Holm. Guardando all'impegnativa sfida contro l'Inter, Palladino ha già in mente diversi ballottaggi. Il primo riguarda la porta, dove bisognare scegliere se dare continuità a Pessina o rilanciare Skorupski. Ferguson a centrocampo è inamovibile, il posto al fianco dello scozzese è invece conteso tra Pobega, El Azzouzi e Moro. In attacco pochi dubbi con Bernardeschi, Cambiaghi dietro a Piccoli.