Gli uomini scelti da Raffaele Palladino per la sfida all'Inter
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I convocati
Sono solo due gli assenti del Bologna domani sera contro l'Inter. Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini ed Emil Holm, infortunati, mentre rientrano tra i convocati Odgaard, Theate e Mbangula. Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per domani.
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.
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