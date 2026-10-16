Il Bologna si aggrappa ai suoi attaccanti e la lampada di Palladino forse non farà magie ma tiene accesa la luce, sottolinea oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport.

Il nuovo Bologna ha sicuramente più gioco in verticale e meno in orizzontale rispetto a quello di Tedesco e la nuova era sta funzionando soprattutto in attacco. Le ali tornano a essere utilizzate con costanza e in generale tutto il reparto ha risposto presente come gol. Infatti, il Bologna ha segnato fino a qui cinque reti e tutti portano la firma degli attaccanti: Orsolini, Bernardeschi, Dovbyk, Piccoli ed Enem. All'appello manca Cambiaghi, che però sforna assist a profusione. Contro l'Inter, i due sotto punta sono scritti, ovvero Berna e Cambia con Orso infortunato, mentre per il centravanti è ballottaggio tra Piccoli ed Enem, con il primo in vantaggio. Ma si sa, Palladino può stupire nelle scelte...