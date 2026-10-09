Gli appuntamenti del fine settimana (fonte Bologna Fc)

Redazione TuttoBolognaWeb
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VIDEO - Ma cosa fa questo portiere?

Agonistica

ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE UNDER 18 (6a Giornata): Como-Bologna – domenica ore 15 – Campo Comunale “A. Volontè” di Rovello Porro (CO)UNDER 17 (5a Giornata): Cesena-Bologna – domenica ore 15 – Campo Sportivo “Romagna Campo” di CesenaUNDER 16 (5a Giornata): Bologna-Cesena – domenica ore 16 – Centro Sportivo E. Filippetti” di Zola Predosa (BO)UNDER 15 (5a Giornata): Bologna-Cesena – domenica ore 14 – Centro Sportivo E. Filippetti” di Zola Predosa (BO)

settore giovanile bologna

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