Gli appuntamenti del fine settimana (fonte Bologna Fc)

Redazione TuttoBolognaWeb
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VIDEO - Ma cosa fa questo portiere?

Agonistica

ATTIVITÀ AGONISTICA MASCHILE UNDER 18 (5a Giornata): Bologna-Parma – domenica ore 15 – Stadio “Comunale” di San Giovanni in Persiceto (BO)UNDER 17 (4a Giornata): Bologna-Virtus Entella – domenica ore 15 – Stadio “P. Zucchini” di Budrio (BO)UNDER 16 (4a Giornata): Torino-Bologna – domenica ore 15 – Centro Sportivo Comunale “Robaldo” di TorinoUNDER 16 (4a Giornata): Torino-Bologna – domenica ore 13 – Centro Sportivo Comunale “Robaldo” di Torino

settore giovanile bologna

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