I risultati del fine settimana (fonte Bologna Fc)

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

Under 18

Seconda sconfitta consecutiva per l’Under 18 di Della Rocca che viene sconfitto dal Torino al Granarolo Youth Center. I rossoblù slittano al sesto posto della classifica a quota 20 punti.

BOLOGNA-TORINO 2-3

BOLOGNA: Milan, Andreotti (81’ Rajouani), Casali, Demaurizi (75’ Eulisi), Stragà (81’ Ballacci), Altruda, Baldini, Giannelli (81’ Neri), Bellondi (75’ Zucchini), Luongo (64’ Pjevic), Passanisi. A disposizione: Uruci, Cirillo, Archetti. Allenatore: Della Rocca

TORINO: Salaroglio, Zaghini, Piano (85’ Burg), Cigaina (75’ Boulifi), Pierro, Alexandre, Rivas (75’ Antonelli), Scibilia (60’ Pagliano), Black (46’ Russo), Malidor (85’ Nebbia), Materazzi (75’ Ramondetti).A disposizione: Agosto, Cai.Allenatore: Leardi

settore giovanile bologna

Arbitro: Arenti di Cesena Marcatori: 57’ Passanisi (B), 64’ Malidor (T), 88’ Zucchini (B), 79’ Ramondetti (T), 81’ Russo (T) Ammoniti: Stragà (B), Andreotti (B), Burg (T), Black (T), Pagliano (T)

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