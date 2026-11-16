I risultati del fine settimana (fonte Bologna Fc)
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Under 18
Seconda sconfitta consecutiva per l’Under 18 di Della Rocca che viene sconfitto dal Torino al Granarolo Youth Center. I rossoblù slittano al sesto posto della classifica a quota 20 punti.
BOLOGNA-TORINO 2-3
BOLOGNA: Milan, Andreotti (81’ Rajouani), Casali, Demaurizi (75’ Eulisi), Stragà (81’ Ballacci), Altruda, Baldini, Giannelli (81’ Neri), Bellondi (75’ Zucchini), Luongo (64’ Pjevic), Passanisi. A disposizione: Uruci, Cirillo, Archetti. Allenatore: Della Rocca
TORINO: Salaroglio, Zaghini, Piano (85’ Burg), Cigaina (75’ Boulifi), Pierro, Alexandre, Rivas (75’ Antonelli), Scibilia (60’ Pagliano), Black (46’ Russo), Malidor (85’ Nebbia), Materazzi (75’ Ramondetti).A disposizione: Agosto, Cai.Allenatore: Leardi
Arbitro: Arenti di Cesena Marcatori: 57’ Passanisi (B), 64’ Malidor (T), 88’ Zucchini (B), 79’ Ramondetti (T), 81’ Russo (T) Ammoniti: Stragà (B), Andreotti (B), Burg (T), Black (T), Pagliano (T)
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