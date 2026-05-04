Grande vittoria dell’Under 18 allenata da Luigi Della Rocca, che continua il suo ottimo percorso in campionato quando mancano quattro gare alla fine della stagione regolare. In casa del Parma un netto 3-1, convincente sotto tutti i punti di vista, che fa salire i rossoblù a 61 punti, sempre al terzo posto in classifica e quindi in piena zona playoff.
tuttobolognaweb news Settore Giovanile – I risultati del weekend: vittorie ai playoff per Under 17 e 16
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Settore Giovanile – I risultati del weekend: vittorie ai playoff per Under 17 e 16
I risultati del fine settimana: tre vittorie per le formazioni Under (fonte Bologna Fc)